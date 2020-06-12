В ООН призвали в условиях пандемии не допустить роста использования детского труда

Международная организация труда (МОТ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считают, что в условиях пандемии коронавируса государства должны расширить социальную поддержку семей и возможности получения детьми образования, чтобы защитить миллионы юных жителей планеты от вынужденной трудовой деятельности и эксплуатации. Об этом говорится в их совместном докладе, опубликованном в пятницу в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние два десятилетия число работающих детей уменьшилось на 94 млн. Этот выдающийся результат находится сейчас под угрозой. Пандемия, скорее всего, обратит этот прогресс вспять и осложнит достижение глобальной цели прекращения детского труда", - отмечают эксперты, подчеркивая, что нынешний кризис может "вытолкнуть миллионы детей" на рынок труда.

Среди причин такого развития событий МОТ и ЮНИСЕФ называют, в частности, рост бедности в мире из-за негативного воздействия пандемии на экономику. "Согласно исследованиям, рост бедности на один процент влечет за собой в некоторых странах увеличение использования детского труда на 0,7%", - указывают авторы доклада. Они обращают внимание на кризис занятости, который во втором квартале 2020 года, по прогнозам, приведет к сокращению рабочего времени в мире на 10,5%, что равнозначно потере 305 млн рабочих мест.

Временное закрытие школ, затронувшее более миллиарда учащихся в более 130 странах, может привести к росту использования труда детей в неформальном секторе и домашнем хозяйстве. Подростки, которым по возрасту закон разрешает трудовую деятельность, могут бросить учебу и пополнить рынок труда в сферах с ограниченными требованиями к профессиональной подготовке и образованию. "Гендерное неравенство может обостриться, поскольку девочки особенно уязвимы к эксплуатации в сельском хозяйстве и работе по дому", - констатируют в МОТ и ЮНИСЕФ.

Среди предлагаемых экспертами мер по защите детей в условиях пандемии расширение социальной поддержки, облегчение доступа бедных семей к кредитам, возвращение учащихся в школы, включая отмену платы за обучение. "В условиях, когда пандемия опустошает доходы семей, многие при отсутствии помощи будут прибегать детскому труду", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. "Социальная защита жизненно важна во время кризиса, поскольку она дает поддержку наиболее уязвимым людям", - подчеркнул он и призвал государства учесть проблему детского труда при разработке политики в сфере образования, социальной защиты и прав человека.