Почти 139 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 139 тыс., превысив 8,52 млн. При этом, согласно опубликованным в субботу данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс. и приблизилось к 457 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 20 июня в мире были зарегистрированы 8 525 042 инфицированных и 456 973 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 138 980, число умерших увеличилось на 6 271. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки был выявлен 142 451 новый случай заражения и 5 151 летальный исход.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 163 813. За сутки этот показатель возрос на 71 287. Количество умерших там увеличилось на 3 386 и достигло 215 903. В Европе насчитывается 2 509 750 заразившихся и 192 645 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 313, количество умерших увеличилось на 1 726.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 878 428, зафиксированы 19 560 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 21 778, умерли 519 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 172 212 человек. Далее следуют Бразилия (978 142), Россия (576 952), Индия (395 048), Великобритания (301 819), Испания (245 575), Перу (244 388), Италия (238 011), Чили (231 393) и Иран (200 262).