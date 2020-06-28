Военные корабли Японии смогут применять оружие для защиты торговых судов

Правительство Японии разрешит кораблям Сил самообороны в ряде случаев применять оружие для защиты торговых судов страны, которые проходят через Ближневосточный регион. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о патрульной миссии, которую Япония направила ранее в нынешнем году в Оманский залив из-за роста напряженности в данном районе. Однако использование оружия возможно только в том случае, если торговое судно подверглось нападению, когда шло в сопровождении эсминца Сил самообороны.

В Токио считают, что это не идет вразрез с законом о действиях по обеспечению безопасности на море и не противоречит девятой, или так называемой мирной статье конституции, которая провозглашает отказ Японии от обладания военным потенциалом и применения силы в международных спорах. Но если атаке подвергнется торговое судно, которое идет без сопровождения, то военный корабль в данном случае не сможет использовать оружие, поскольку не находился в зоне непосредственной угрозы. Также японские корабли не получат право защищать иностранные торговые суда.