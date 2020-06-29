В апреле в Турции сократилось количество используемых транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В апреле 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 26,1 процента по сравнению с апрелем 2019 года, составив 40,171 тысячи единиц.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Институт статистики Турции (TUİK).

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 48,9 процента, фургонов и грузовиков – 11,1 процента, мотоциклов – 28,3 процента, тракторов – 7,4 процента, 4,3 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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