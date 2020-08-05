Более 206 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,35 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 206 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 696 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 5 августа, в мире были зарегистрированы 18 354 342 инфицированных и 696 147 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 206 709, число умерших увеличилось на 5 116.

Днем ранее были выявлены 219 862 случая заражения и 4 278 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 9 841 842. За сутки этот показатель вырос на 100 115. Число умерших там увеличилось на 2 600 и достигло 367 934. В Европейском регионе зарегистрированы 3 451 556 заразившихся и 214 731 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 623, умерли 476 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 299 433, зафиксировано 48 569 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 56 777, умерших - на 995.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 678 610. Далее следуют Бразилия (2 750 318), Индия (1 908 254), Россия (866 627), ЮАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чили (362 962), Колумбия (327 850) и Иран (314 786).