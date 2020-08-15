Точка невозврата пройдена: таяние льдов в Гренландии ускоряется

Ученые заявили, что ледяной щит Гренландии продолжает таять, несмотря на то, что темпы глобального потепления замедляются. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Nature Communications Earth and Environment, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам американских специалистов из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо, точка невозврата в этом вопросе уже пройдена и остановить процесс никак нельзя.

"Ледяной покров сейчас находится в этом динамичном состоянии, что даже если бы мы вернулись к климату, который похож на тот, что мы был 20 или 30 лет назад, он все равно довольно быстро терял бы массу", - заявил соавтор исследования и профессор Университета штата Огайо Ян Ховат.