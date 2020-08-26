Moody's сохранило прогноз по снижению ВВП стран G20 в 2020 году на 4,6%

Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило прогноз по снижению ВВП стран G20 на 4,6% в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы прогнозируем сокращение на 4,6% для экономик G20 в 2020 году с последующим ростом на 5,3% в 2021 году", - говорится в сообщении.

Прогноз по ВВП РФ также не изменился - агентство ожидает снижения экономики страны на 5,5% в этом году и роста на 2,2% в следующем.

Аналитики агентства отмечают, что экономики стран "большой двадцатки" начали восстановление. Также набирает обороты потребление товаров в ряде стран с развитой экономикой. Однако вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может воспрепятствовать полному восстановлению.

Совокупный ВВП стран с развитой экономикой сократится на 6,5% в этом году, в то время как экономика в странах с формирующимся рынком снизится на 1,4%.

Агентство пересмотрело прогнозы по ВВП Китая, Японии, Италии, Австралии, Южной Кореи, Мексики, Индонезии и Аргентины. Относительно Китая прогноз был повышен до роста в 1,9% в этом году и в 7% в следующем. По остальным странам прогнозы на 2020 год были понижены.

В агентстве отметили, что прогнозы могут быть ухудшены в случае повторного введения мер самоизоляции из-за пандемии, реализации рисков длительной стагнации экономики, усиления напряженности в мировой торговле и геополитической нестабильности.