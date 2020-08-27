Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 24 млн
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).
Армянская провокация в направлении Геранбоя - очередная тщетная попытка армянской стороны — политолог
Лента новостей
Изменения в таможенных правилах Азербайджана обеспечат прозрачную среду в сфере конкуренции предпринимателей
Множество мероприятий, проведенных под руководством Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в современной истории азербайджанского мугама - Народный артист (ВИДЕО)
Армянская провокация в направлении Геранбоя - очередная тщетная попытка армянской стороны — политолог
Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба Azercell продолжают бесперерывную работу (ФОТО)
Джейхун Байрамов: Переговоры по карабахскому конфликту должны быть субстантивными, а не имитацией переговорного процесса
Лавров: Важно обеспечить необходимую атмосферу для устойчивого процесса переговоров по решению карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана: Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
В месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира в соцсетях - УМК
Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)
На Малайском газовом месторождении Туркменистана будет сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам