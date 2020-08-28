В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в пятницу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают в США (сбои фиксируются практически во всех штатах), Мексике, Перу, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Польше. В России на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи в Москве.
По информации сервиса, большая часть пользователей (64%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 26% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с работой приложения для Android.
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