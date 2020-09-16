Экс-президента Боливии вызвали на допрос по делу о терроризме

Боливийская прокуратура предписала экс-президенту Эво Моралесу в течение 10 дней явиться для дачи показаний по делу, в рамках которого ему предъявлены обвинения в терроризме. Об этом сообщил во вторник генпрокурор страны Хуан Ланчипа.

"Издано постановление уведомить господина Моралеса о том, что в течение 10 дней он должен предстать перед судебным органом", - приводит слова генпрокурора агентство Agencia Boliviana de Información.

В ноябре прошлого года глава МВД Артуро Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется аудиозапись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас во время протестов. Такие действия экс-президента министр расценил как терроризм и преступление против человечности. В июле прокуратура Боливии предъявила экс-президенту, получившему убежище в Аргентине, официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Моралес отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов, и называет запись смонтированной.