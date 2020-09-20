Пассажирский паром Viking Amorella сель на мель в водах Финляндии
Морская спасательная операция начата на пассажирском пароме Viking Amorella после того, как он сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
На борту парома находится 281 человек.
Согласно сообщениям Западно-Финской морской спасательной службы, судно задело морское дно, для стабилизации положения паром Viking Amorella был посажен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда.
Как передают морские спасатели, ситуация с судном стабильная, людям опасность не угрожает.
По сведениям газеты Expressen, люди перемещены на самую высокую палубу парома. На борту парома находятся 207 пассажиров и 74 члена экипажа.
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