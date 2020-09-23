Илон Маск обвалил акции Tesla

Глава Tesla Илон Маск обвалил акции компании в преддверии Battery Day — дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами, который пройдет 22 сентября. Об этом пишет CNBC, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Пока Tesla закупает батареи для своих электрокаров у сторонних производителей, например, Panasonic. Аналитики рассчитывали, что 22 сентября компания представит свою собственную аккумуляторную батарею, которая позволит Tesla сохранить преимущество над конкурентами на рынке электрокаров.

Однако накануне Маск развеял надежды инвесторов. Глава компании заявил, что представленная во вторник технология в долгосрочной перспективе повлияет на производство электрического грузовика Tesla Semi, пикапа Cybertruck и спортивного автомобиля Roadster. «Но то, что мы покажем, не пойдет в массовое производство до 2022 года», — написал Маск в Twitter.

Он добавил, что пока Tesla наращивает закупки батарей у Panasonic, LG и CATL, а также рассматривает возможность их приобретения и у других партнеров. Однако даже с ростом закупок батарей компания все равно прогнозирует их дефицит к 2022 году, если Tesla не наладит собственное производство.

В результате заявления Маска во вторник после открытия торгов в США акции Tesla упали на 6 процентов, свидетельствуют данные Nasdaq. На момент написания материала стоимость одной бумаги составляла 424 доллара. Несмотря на падение, бумаги все равно стоят в четыре раза дороже по сравнению с началом года.