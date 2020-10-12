Глава МВФ назвала изменение климата серьезной угрозой для роста мировой экономики

Изменение климата представляет серьезную угрозу для роста мировой экономики и процветания. Об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая по видеосвязи на встрече Коалиции министров финансов, выступающих за борьбу с изменением климата. Текст ее выступления опубликовал МВФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изменение климата представляет собой серьезную угрозу для роста и процветания. Это крайне важно", - отметила глава МВФ на мероприятии, проходившем в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Она призвала использовать средства, направленные на стимулирование экономики в связи с вызванным пандемией кризисом, на инвестиции в природоохранную деятельность. "В первые 15 лет восстановления развитие "зеленой инфраструктуры" сможет увеличить мировой ВВП в среднем примерно на 0,7% и создать миллионы рабочих мест", - считает Георгиева.

Глава МВФ также призвала власти стран с наибольшим объемом выбросов в окружающую среду установить минимальную стоимость углеродных квот. "С учетом того, что этот ценовой порог покрывает большую часть общемирового объема выбросов, он обеспечит четкое перспективное руководство и прочную основу для формирования глобального консенсуса в отношении действий по достижению общей цели", - отметила Георгиева.