ВОЗ: за всплеском заболеваемости коронавирусом может последовать рост смертности

Наблюдающийся в последнее время в мире резкий рост заболеваемости коронавирусом может через несколько недель привести к увеличению смертности. Об этом заявила во время сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее главный научный сотрудник Сумья Сваминатан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уровень смертности всегда увеличивается по прошествии примерно двух недель после роста заболеваемости", - пояснила она. "Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель", - отметила эксперт.

Вместе с тем, продолжила Сваминатан, "с начала пандемии до настоящего времени, безусловно, произошло снижение уровня смертности". "Одной из причин этого стало то, что врачи в мире научились лучше лечить эту болезнь. Людям ставят диагноз на более ранних стадиях", - отметила она, напомнив, что в начале пандемии "не было достаточного количества диагностических тестов, и только очень больные люди проходили в больницах тестирование". В настоящее время, по ее словам, "тестирование проводится гораздо шире".

Кроме того, отметила эксперт, изменился возраст пациентов - средний возраст заболевших снижается. "Пожилые люди, возможно, по-прежнему защищают себя, оставаясь дома, и это может быть еще одной причиной снижения уровня смертности", - сказала представитель ВОЗ. Вместе с тем, напомнила она, смертность от коронавируса все еще "слишком высока" - ежедневно в мире умирают около 5 тыс. человек. Поэтому мировое сообщество "не должно самоуспокаиваться от того, что уровень смертности снижается".

Вакцины в разработке

Коснувшись перспектив разработки вакцин от коронавируса, Сваминатан сообщила, что в настоящее время в мире "более 40 вакцин находятся на различных стадиях клинических испытаний". Причем "10 или 11 из них проходят третий этап испытаний". Всего же в лабораториях велась работа над 200 вакцинами-кандидатами, напомнила она. "Мы можем быть оптимистами, но пока мы не увидим результатов третьей фазы испытаний, мы не знаем, какие и сколько из этих вакцин будут безопасными, эффективными и обеспечат защиту на длительное время", - констатировала эксперт. По ее прогнозам, результаты появятся "в начале 2021 года".

При этом, поскольку вакцины поначалу на всех не хватит, иммунизация в первую очередь должна быть проведена среди медперсонала и других работников, находящихся "на передовой линии" борьбы с пандемией, а также среди пожилых людей, отметила Сваминатан. Что же касается "обычных людей", включая молодежь, то им, по ее словам, "возможно, потребуется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.