Комитеты ГА ООН отменили заседания из-за пяти заболевших COVID-19 сотрудниках

Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр отменил запланированные на вторник очные заседания всех главных комитетов ГА в штаб-квартире Организации на фоне сообщений о заболевших сотрудниках одной из дипломатических миссий при Организации, передает Trend со ссылкой на агентство Интерфакс.

"После того, как была получена информация из Секретариата ООН о пяти случаях заражения COVID-19 в диппредставительстве государства-члена, медицинское подразделение Секретариата рекомендует отменить личные встречи в штаб-квартире во вторник, 27 октября", - говорится в письме председателя, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"После консультаций с председателями главных комитетов и с учетом необходимости охраны здоровья людей, все очные заседания главных комитетов Генассамблеи ООН во вторник отменяются", - отмечается в письме.