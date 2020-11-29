В мире за сутки зарегистрировали более 564 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 61,87 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 564 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 9 тыс., превысив 1,44 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:21 (GMT+4) 29 ноября в ВОЗ поступили сведения о 61 869 330 инфицированных и 1 448 896 умерших. Число заразившихся возросло на 564 813, умерших - на 8 985.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (669 042), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (258 302), на втором месте Европейский регион (210 063), на третьем - Юго-Восточная Азия (50 531).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 939 666. Далее следуют Индия (9 392 919), Бразилия (6 238 350), Россия (2 269 316), Франция (2 169 811), Испания (1 628 208), Великобритания (1 605 176), Италия (1 564 532), Аргентина (1 407 277), Колумбия (1 290 510), Мексика (1 090 675) и Германия (1 042 700).