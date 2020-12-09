Токио к 2030 году откажется от продаж новых авто на бензине и дизеле
Власти японской столицы намерены к 2030 году отказаться от продаже новых автомобилей, работающих только на бензине или дизеле. Как сообщила в среду газета Nikkei, такую цель поставила на заседании столичного правительства губернатор Юрико Коикэ.
Согласно предложенному плану, к 2030 году все продаваемые в Токио новые автомобили должны быть оснащены гибридными или электродвигателями. Также власти хотят проработать программу субсидирования покупки таких автомобилей. Таким образом администрация Токио стремится ускорить процесс отказа от бензиновых и дизельных машин и обойти по срокам реализации поставленную ранее правительством Японии аналогичную цель завершить трансформацию внутреннего авторынка к середине 2030-х годов по всей стране.
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