Названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов стримингового сервиса Netflix за текущий год, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым в списке стал драматический мини-сериал «Ход королевы», основанный на одноименном романе 1983 года. В центре сюжета – сирота из штата Кентукки, которая желает овладеть искусством игры в шахматы.

Далее издание отмечает анимационную экзистенциальную комедию «Полуночное Евангелие» от создателя «Времени приключений» Пендлтона Уорда. Вторым мультипликационным сериалом, вошедшим в список, стал «Конь БоДжек».

Также одним из лучших сериалов Netflix по версии Huffington Post стала драма «Неортодоксальная», основанная на автобиографии, о женщине, которая бежит из своей хасидской общины, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине.

Кроме того, в список вошла биографическая драма «Корона» о личной жизни членов британской королевской семьи.