Пользователи WhatsApp установили рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день
Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун Нового года сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании Facebook, владеющей мессенджером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года", - отмечается в сообщении.
В компании также добавили, что в канун Нового года с помощью Facebook и Instagram было проведено более 55 млн живых трансляций.
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