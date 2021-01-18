Disneyland в Париже отложил возобновление работы до 2 апреля
Парижский Disneyland отложил возобновление работы до 2 апреля в связи с ухудшением санитарной ситуации в Европе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении парка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Из-за сложившейся в Европе ситуации парижский Disneyland не откроется 13 февраля, как планировалось изначально, - отметила дирекция парка. - Если позволят условия, мы вновь откроем Disneyland 2 апреля 2021 года". "Мы благодарим вас за вашу неизменную преданность и понимание в этот трудный период", - добавили в Диснейленде.
Согласно последним данным властей, во Франции с начала эпидемии выявлено 2 910 989 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в настоящий момент фиксируется около 20 тыс. случаев.
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