Освобождены 15 турецких моряков, взятых в заложники пиратами у берегов Нигерии

БАКУ /Trend/ - Спасены 15 турецких моряков, взятых в заложники морскими пиратами у берегов Нигерии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал гендиректор компании Boden Denizcilik A.Ş. Левент Карсан.

По его словам, самочувствие моряков в норме, они находятся в Нигерии и будут доставлены в Турцию в течение двух дней.

Напомним, что 23 января в Гвинейском заливе у берегов Нигерии морские пираты напали на турецкое судно "Моцарт". Грузовое судно шло под флагом Либерии, захват произошел в 100 морских милях (185 км) от нигерийского берега. Пираты убили механика судна, гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова. Все остальные заложники - граждане Турции. Из оставшихся в живых 18 членов экипажа трех оставили на борту судна.

Тело убитого пиратами Фармана Исмаилова 27 января было доставлено в Азербайджан.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)