В ООН указали, что санкции США и ЕС против Венесуэлы привели к гуманитарному кризису

Односторонние санкции США и Евросоюза против Венесуэлы сказались на всем населении этой страны и привели к экономическому и гуманитарному кризису. Это констатировала в заявлениe спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она призвала тех, кто ввел санкции против Каракаса, в том числе США и Евросоюз, отменить их. Спецдокладчик напомнила, что законными могут считаться только санкции, вводимые по решению Совета Безопасности ООН или как ответные меры. Кроме того, рестрикции не должны приниматься в нарушение обязательства государств или же противоречить основополагающим правам человека.

По итогам своего двухнедельного визита в Венесуэлу Довгань заявила, что "санкции усугубили прежние бедствия" и привели к "экономическому и гуманитарному кризису, а также к кризису в области развития с катастрофическими последствиями для населения Венесуэлы". При этом в первую очередь пострадали те, кто испытывает крайнюю нужду, включая детей, женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.