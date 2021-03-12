Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден "Дружбы" II степени согласно указу Токаева

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман удостоен ордена "Достык" ("Дружба") II степени за вклад в развитие двусторонних отношений по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он получил награду из рук казахстанского посла Ермека Кошербаева на торжественной церемонии в диппредставительстве республики в Москве, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За вклад в развитие отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достык" ("Дружба") II степени Гусмана Михаила Соломоновича - первого заместителя генерального директора информационного телеграфного агентства России ТАСС", - зачитали текст указа главы Казахстана в посольстве, после чего состоялось награждение.

В свою очередь Гусман обратился со словами благодарности в адрес президента Казахстана за столь высокую оценку его вклада в укрепление связей между двумя странами. "Я действительно очень благодарен за эту награду и бесконечно высоко ее ценю. За последнюю четверть века моя жизнь, профессиональная деятельность неразрывно связаны с Казахстаном", - сказал он.

Так, первый заместитель генерального директора ТАСС вспомнил, что четыре раза брал интервью у первого президента республики Нурсултана Назарбаева, которого назвал "подлинным национальным лидером страны". "Я также имел честь брать интервью у господина Токаева и в качестве президента Республики Казахстан, и когда он работал в системе Организации Объединенных Наций. Это выдающаяся личность, человек глубоко патриотичный, и очень важно, что именно президент Токаев столь уверенно и столь надежно продолжает дело первого президента Казахстана", - сказал Гусман, добавив, что такая преемственность необходима для стабильности и процветания страны.

Он также подчеркнул, что перед лицом общих вызовов народы двух стран всегда демонстрировали единение, и пандемия коронавируса не стала исключением. "Мы еще не до конца справились с пандемией. Но тем не менее и в Казахстане, и в России виден свет в конце тоннеля. Мы справимся с этим вместе - казахстанцы и россияне. Потому что мы вместе были, есть и, думаю, будем всегда", - заключил Гусман.