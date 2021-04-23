В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире 23 апреля 2021 01:10 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 143,44 млн, увеличившись за сутки более чем на 874 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14 тыс., превысив 3,05 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:02 мск 22 апреля в ВОЗ поступили сведения о 143 445 675 инфицированных и 3 051 736 умерших. Число заразившихся увеличилось на 874 381, умерших - на 14 033.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 37% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (329 450), на втором месте - Европа (242 407), на третьем - Северная и Южная Америка (218 907).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 466 876. Далее следуют Индия (15 930 965), Бразилия (14 043 076), Франция (5 291 461), Россия (4 736 121), Турция (4 446 591), Великобритания (4 395 707), Италия (3 904 899), Испания (3 446 072), Германия (3 217 710), Аргентина (2 743 620) и Польша (2 731 256).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО)
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО)
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса Израиль 01:37
В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:10
Ударный БПЛА Bayraktar Akıncı TİHA успешно завершил первые огневые испытания Турция 00:42
В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60% Иран 00:37
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:26
Туркменистан предлагает бизнес-возможности для частного сектора Швейцарии Бизнес 00:01
"Милан" объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем Спорт 22 апреля 23:42
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 22 апреля 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву Культура 22 апреля 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22 апреля 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22 апреля 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22 апреля 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 22 апреля 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 22 апреля 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 22 апреля 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 22 апреля 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 22 апреля 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 22 апреля 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 22 апреля 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 22 апреля 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 22 апреля 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 22 апреля 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 22 апреля 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 22 апреля 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 22 апреля 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 22 апреля 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 22 апреля 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 22 апреля 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 22 апреля 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 22 апреля 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 22 апреля 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 22 апреля 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 22 апреля 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 22 апреля 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 22 апреля 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:38
Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер Политика 22 апреля 18:37
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 22 апреля 18:31
Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО) Политика 22 апреля 18:22
В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:22
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов» Общество 22 апреля 18:15
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $200 млн Энергетика 22 апреля 18:14
Туркменистан увеличил переработку сельхозпродукции Бизнес 22 апреля 18:14
Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России Политика 22 апреля 18:12
Туркменская компания экспортировала помидоры в Австрию Бизнес 22 апреля 18:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 апреля 18:05
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 22 апреля 18:02
Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки Ядерная программа 22 апреля 17:57
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек Общество 22 апреля 17:57
На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 22 апреля 17:53
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль достиг почти $125 млн Энергетика 22 апреля 17:48
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог Политика 22 апреля 17:43
В Азербайджане незначительно сократились показатели скорости передачи данных в интернете ИКТ 22 апреля 17:43
SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС Энергетика 22 апреля 17:37
Кредитование в Нахчыванской АР за I квартал 2021 г. незначительно сократилось Финансы 22 апреля 17:28
Азербайджанский врач рассказал, что способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 Общество 22 апреля 17:26
Не жалейте время на хобби – советы азербайджанского менеджера (ФОТО) Интересное 22 апреля 17:26
Банковский сектор Азербайджана завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 22 апреля 17:25
Иран начнет экспортировать масло Экономика 22 апреля 17:22
IATA повысила прогнозы потерь авиакомпаний мира на 18,5% Транспорт 22 апреля 17:19
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Туркменистан 22 апреля 17:13
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 22 апреля 17:06
Грузия увеличила импорт томатов из Азербайджана Бизнес 22 апреля 17:05
Наблюдающаяся над Баку пыльная мгла носит локальный характер Общество 22 апреля 16:58
Расширен перечень российских авиакомпаний, допущенных к полетам в Баку Транспорт 22 апреля 16:55
Минэкономики назвало долю поступлений от ненефтегазового сектора Азербайджана в общих доходах Финансы 22 апреля 16:51
Грузия обнародовала данные по экспорту грузовых автомобилей в Азербайджан Бизнес 22 апреля 16:48
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО) Общество 22 апреля 16:46
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената Политика 22 апреля 16:43
Азербайджан откроет туристическое бюро в Израиле Бизнес 22 апреля 16:38
Беларусь в 2021 г. поставит в Азербайджан комплектующие для сборки тракторов Транспорт 22 апреля 16:34
Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении – российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 16:29
Борисов заявил, что Россия заинтересована в развитии диалога с Ираком Россия 22 апреля 16:28
Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО) Экономика 22 апреля 16:28
Мы увидели, что исторические памятники в Агдаме подверглись вандализму – французский юрист Политика 22 апреля 16:24
Грузия увеличила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 22 апреля 16:23
Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных, за сутки умер один больной COVID-19 Израиль 22 апреля 16:22
Истинное лицо «демократии» Сороса Политика 22 апреля 16:17
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист Общество 22 апреля 16:11
Агдам практически стерт с лица земли - французский юрист Политика 22 апреля 16:08
Посол США в Москве вылетел в Вашингтон США 22 апреля 16:03
В I кв. 2021 года в Нахчыванской АР построены новые коммуникационные сооружения ИКТ 22 апреля 16:01
Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению и нераспространению Европа 22 апреля 16:00
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) Социум 22 апреля 15:59
Польская PGNIG начала бурение скважин на норвежском шельфе Европа 22 апреля 15:54
"Азербайджан в будущем" – награждены победители конкурса (ФОТО) Социум 22 апреля 15:51
Село Шахвеледли Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 22 апреля 15:47
В ГЭЦ Азербайджана назвали срок обнародования результатов выпускных экзаменов Общество 22 апреля 15:47
В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены Общество 22 апреля 15:46
Россия закрепилась на лидирующей позиции среди стран-экспортеров в Азербайджан Бизнес 22 апреля 15:36
Двое участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО) Общество 22 апреля 15:33
Центробанк Узбекистана принял решение по основной ставке Узбекистан 22 апреля 15:31
Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Узбекистан Узбекистан 22 апреля 15:29
Поставлена очередная партия узбекских сухофруктов в Малайзию Узбекистан 22 апреля 15:24
В Нахчыванской АР завершена реконструкция автодорог в некоторых населенных пунктах Экономика 22 апреля 15:23
Создание агропарков способствует снижению зависимости Азербайджана от импорта - депутат Экономика 22 апреля 15:21
В страховом портфеле Нахчыванской АР за I квартал наблюдается сокращение Финансы 22 апреля 15:17
В Азербайджане открылось СП с Россией по производству автомобилей Бизнес 22 апреля 15:08
Количество инновационных компаний мира выросло на 10% ИКТ 22 апреля 15:07
Иран и Пакистан создают совместный приграничный рынок Политика 22 апреля 15:02
Все новости