Третья доза вакцины Moderna показала эффективность от новых штаммов
В компании Moderna рассказали об эффективности третьей дозы вакцины против бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом говорят предварительные данные испытаний, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Участники исследования получили дополнительный укол через шесть-восемь месяцев после второй дозы вакцины. Через 15 дней анализы показали усиленную реакцию антител против новых штаммов COVID-19. В компании также отметили хорошую переносимость дополнительного укола.
Результаты испытаний пока еще не были проверены экспертами, компания заявила, что продолжит исследование.
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