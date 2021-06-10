Объем финансовых активов в мире в 2020 году достиг рекордных $250 трлн

Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в $250 трлн при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19, сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%.

Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики. Мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, говорится в сообщении.