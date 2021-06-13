Лидеры Британии, США и Австралии выступили за сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Лидеры Великобритании, Австралии и США высказались за углубление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном коммюнике по итогам переговоров премьер-министров Соединенного Королевства Бориса Джонсона, Австралии Скотта Моррисона и президента США Джо Байдена в ходе саммита Группы семи (G7) в городе Карбис-Бэй.

"Они обсудили ряд вопросов, вызывающих общее беспокойство, в том числе Индо-Тихоокеанский регион. Они сошлись во мнении, что стратегический контекст в регионе Индийского и Тихого океанов меняется, что есть веские основания для углубления сотрудничества между правительствами трех стран", - говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера.

Лидеры трех стран "приветствовали предстоящие визиты и учения авианосной ударной группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") в Индо-Тихоокеанском регионе".

Флагман британского флота покинул 22 мая военно-морскую базу в Портсмуте с 18 самолетами и 14 вертолетами на борту, отправившись в экспедицию протяженностью 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В походе авианосец сопровождают девять кораблей, общая численность экипажей которых составляет 3,7 тыс. человек. Маневры АУГ, по замыслу Лондона, призваны продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов, а также готовность вместе с союзниками стоять на страже международного порядка.