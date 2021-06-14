Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Аналитики подсчитали, что на начало 2021 года девять ядерных государств — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — располагали 13 080 единицами ядерного оружия, в то время как в 2020-м их арсенал насчитывал 13 400 единиц. Однако в составе их оперативных частей с 2020 по 2021 годы количество боеголовок возросло с 3 720 до 3 825 единиц.