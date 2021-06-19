Боррель обсудит 19-20 июня в Ливане пути выхода страны из политического кризиса

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет 19 и 20 июня в Бейруте переговоры с ливанскими политиками о путях выхода из кризиса вокруг формирования нового правительства. Об этом сообщил в пятницу порталу Naharnet дипломатический источник в миссии Евросоюза в Ливане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предстоящий визит в Бейрут главы европейской дипломатии Жозепа Борреля состоится в момент, когда Ливан переживает острые экономические и финансовые проблемы", - отметил источник. По его словам, Боррель "выразит от имени ЕС солидарность с ливанским народом в эти чрезвычайно трудные времена и передаст ключевые послания руководителям страны". Как ожидается, Боррель проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и председателем парламента Набихом Берри, а также с лидерами основных политических партий и командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном.