Генсек ООН на фоне 4 млн смертей из-за коронавируса предупредил об опасности новых штаммов
Мировое сообщество должно остановить стремительное распространение коронавируса, которое грозит появлением более смертоносных штаммов вируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свете преодоления отметки в 4 млн смертей из-за коронавируса по всему миру.
"Сегодня в мире поставлен еще один печальный рекорд в рамках пандемии COVID-19. Из-за этого вируса погибли уже четыре миллиона человек", - указал генсек ООН.
"Если позволить вирусу распространяться подобно лесному пожару, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Чем больше он распространяется, тем больше появляется штаммов - еще более заразных, еще более смертоносных и делающих менее эффективными существующие вакцины", - отметил глава всемирной организации. Он подчеркнул, что число жертв коронавируса превысило "численность населения каждой третьей страны на планете".
Ранее в среду, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн. Их насчитывается 4 000 269. Число случаев заражения превышает 185 млн.