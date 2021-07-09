Ученые предупредили о наступлении «невозможной» жары

Ученые предупредили, что в скором времени на Земле наступит «невозможная» жара. Об этом пишет Sky News, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты напомнили, что недавно в канадской деревне Литтон был зафиксирован беспрецедентный для этого региона температурный рекорд в 49,6 градусов, что спровоцировало лесные пожары и привело к гибели сотен людей в США и Канаде. По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

В результате статистического анализа эксперты пришли к выводу, что такая жара обычно случается в диапазоне тысячи лет и, если бы не глобальное потепление, это происходило бы в 150 раз реже, полагают специалисты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution. «Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата», — заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

По прогнозу специалиста Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филиппа, в будущем такая жара на Земле будет гораздо чаще, хотя раньше такое было «невозможно». Если температура на планете к 2040 году повысится в среднем на два градуса, то катаклизмы, подобные тому, что происходило в канадском Литтоне, будут происходить каждые пять-десять лет, пришли к выводу ученые.

Ранее ученые из университета Монаша в Мельбурне и Шаньдунского университета в Китае подсчитали, что ежегодно из-за глобального потепления погибают несколько миллионов людей. Они проанализировали данные 43 стран на всех континентах и выяснили, что от простуды люди умирали на 0,5 процента реже, а число летальных исходов от жары выросло на 0,2 процента. Самый высокий уровень смертности от тепла зафиксирован в Европе, от холода — в африканских странах.