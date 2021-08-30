В ЮНИСЕФ заявили, что в ходе удара США в Кабуле 29 августа погибли семь детей

Семь детей погибли в ходе удара ВС США в Афганистане 29 августа.

Об этом заявил в понедельник представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис, выступая по видеосвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначально он сообщил о гибели шести детей, но затем уточнил: "По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей".