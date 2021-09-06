Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Бывший футболист сборной Бразилии Пеле в Instagram рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По словам игрока, хирургическое вмешательство произошло в субботу, 4 сентября. Он поблагодарил врачей и отметил, что сейчас чувствует себя хорошо. Пеле добавил, что опухоль обнаружили во время планового обследования.
31 августа сообщалось, что 80-летний Пеле оказался в больнице. Спортсмен заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.
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