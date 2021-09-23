Около 20 стран ЕС предлагают вновь избрать Гебрейесуса на пост главы ВОЗ

Около двадцати европейских стран предлагают перевыбрать Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около двадцати стран Европейского союза в четверг выдвинули кандидатуру Тедроса Аданома Гебрейесуса на пост главы ВОЗ незадолго до истечения крайнего срока [выдвижения кандидатур]", - указало агентство. По его сведениям, Гебрейесус, возможно, является единственным претендентом на этот пост.

Как напоминает AFP, кандидатуру Гебрейесуса ранее официально предложила Германия. По данным AFP, среди стран, которые поддержали инициативу Берлина - Австрия, Португалия, Франция и Испания.