Раскрыты восемь симптомов рака почек

Специалисты из Национальной системы здравоохранения Англии и Cancer Research UK раскрыли восемь симптомов рака почек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание Express.

В материале говорится, что эта патология занимает седьмое место по распространению среди онкологических болезней в Британии. «Никто не может сказать точно, сколько вы проживете, если заболеете раком почки, и во многом это зависит от того, на какой стадии у вас рак», — отмечают специалисты.

Также они заявили, что в основном опухоли в почках выявляют случайно, поскольку обычно эта болезнь почти не выдает себя. Однако можно перечислить несколько признаков, при которых следует обратиться к врачу.

Первый из них — кровь в моче, или гематурия. «Кровь не обязательно должна быть постоянно. Это может приходить и уходить», — отмечает издание. Также эксперты заявили, что этот симптом может то усиливаться, то практически переставать проявляться, поэтому при первом же появлении следует обращаться к врачу.

На онкологическое заболевание могут указывать припухлости или шишки на боку. Кроме того, при раке почек могут быть потеря веса, сильное потоотделение с высокой температурой, усталость, потеря аппетита, общее ощущение плохого самочувствия и непроходящая боль в спине ниже ребер.