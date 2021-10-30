США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Сухопутные и военно-морские силы США провели вторые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Испытания прошли в Промонтори, штат Юта. В частности, была протестирована система контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя. В пресс-службе ВМС США уточнили, что данный двигатель предназначен для приведения в действие ракеты-носителя, на которой может быть размещено гиперзвуковое оружие.

Ранее сообщалось, что испытания гиперзвукового оружия в США пришлось отложить из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. По данным агентства, ракета-носитель, которая должна была вынести оружие в стратосферу, не смогла взлететь.

В сентябре Военно-морские силы США провели пуски МБР Trident II с атомной подводной лодки Wyoming (SSBN-742) типа Ohio. Видео испытаний опубликовали в аккаунте ВМС США в Twitter.