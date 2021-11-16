Создан экспресс-тест на антитела к новым штаммам коронавируса

Биохимики разработали новую тестовую систему, которая позволяет оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам SARS-CoV-2. Результат можно получить по одной капле крови из пальца всего за 10 минут. Описание разработки опубликовано на medRxiv, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Исследователи указывают, что их тест подходит для использования в полевых условиях, он также позволяет оценивать уровень антител в популяциях, получивших прививки.

Обычно, для обнаружения антител к COVID-19 и другим вирусам врачи берут образец венозной крови, анализ, как правило, делается не быстро.

Биохимики из США и Сингапура под руководством профессора Национального университета Сингапура Питера Прейзера разработали новый экспресс-тест, которой может оценить количество антител по образцу крови из пальца.

Тест представляет собой бумажную полоску, сначала ее пропитывают раствором с обрывками белков вируса. Затем наносят на нее образцы крови и светящийся краситель, в состав которого входят молекулы белка ACE2 --коронавирус использует его для проникновения в клетки.

Если у пациента есть антитела к разным штаммам коронавируса, они не дадут белку ACE2 соединяться с фрагментами возбудителя заболевания. В таком случае на бумаге будет очень мало «подкрашенных» частиц.