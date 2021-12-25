Пашинян не исключил встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если спецпредставители по армяно-турецкому диалогу проведут успешные переговоры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Идеи о встречи с Эрдоганом нет, но если переговорный процесс между [спецпредставителем Армении] Рубеном Рубиняном и его турецким коллегой будет успешным и процесс созреет до этого момента, то, конечно, за ним должны последовать встречи на высоком уровне. То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдет моя встреча с Эрдоганом", - сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.