Назван полезный для сосудов популярный продукт

Включение в рацион лосося играет важную роль в борьбе с атеросклерозом, пишет Eat This, Not That! со ссылкой на нескольких ученых, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Ведущий автор исследования Хильдур Арнардоттир (Hildur Arnardottir) рассказала, что в красной рыбе, подобной лососю, содержится много омеги-3 и жирных кислот. Эти компоненты образуют молекулы, которые активируют рецептор, снижающий воспаление и помогающий справляться с хроническим заболеванием артерий. «Жирные кислоты, омега-3 могут помочь защитить от атеросклероза несколькими способами, в частности, уменьшив воспаление, которое является ключевым фактором, вызывающим заболевание», — назвала пользу популярного продукта для сосудов медик.

Лосось содержит витамины B6 и D, что делает его идеальным продуктом для диет. Употребление лосося связывают с улучшением когнитивных способностей, а также снижением боли в суставах. Диетолог Виктория Гудман (Victoria Goodman) советует для получения большого количества омеги-3 стремиться есть жирную рыбу два раза в неделю и почти ежедневно включать в меню авокадо, льняные семечки и оливковое масло.

Атеросклероз — распространенное хроническое заболевание, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов.