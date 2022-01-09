Онлайн-встреча глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане планируется 10 января

Онлайн-конференция глав стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января. Об этом в воскресенье в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник", - отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.