Онлайн-встреча глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане планируется 10 января
Онлайн-конференция глав стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обсуждения ситуации в Казахстане предварительно запланирована на 10 января. Об этом в воскресенье в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего председателя ОДКБ Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник", - отметили в пресс-службе.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.
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