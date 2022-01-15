Переговоры министров Японии и Франции в формате "2+2" ожидаются в середине января
Дистанционные переговоры в формате "два плюс два" с участием глав МИД и Минобороны Японии и Франции могут состояться в середине января. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Планируется, что главы ведомств обсудят военную активность КНР в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также ракетную и ядерную проблему КНДР. Кроме того, участники переговоров обменяются мнениями по поводу усиления сотрудничества Токио и Парижа в оборонной сфере, подчеркивает Киодо.
Предыдущая встреча японских и французских министров в формате "два плюс два" прошла во Франции в январе 2019 года.
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