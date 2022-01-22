Карнавалы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на апрель

Традиционные карнавальные парады школ самбы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу переносятся на апрель из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявила в пятницу мэрия Рио-де-Жанейро, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете роста заболеваемости COVID-19 в городе объявляем о переносе карнавала на [самбодроме Маркиз де] Сапукаи на апрель", - говорится в сообщении на странице мэрии в Twitter.

Отмечается, что решение принято совместно мэрами двух крупнейших мегаполисов страны Эдуарду Пайсом и Рикарду Нунесом на совещании в пятницу. Во встрече также участвовали руководители местных ассоциаций школ самбы. Как уточняется, новые празднования будут приурочены к дате смерти местного национального героя Тирадентиса, которого чествуют 21 апреля. Ранее префектуры Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу отказались от проведения традиционных уличных карнавальных гуляний.