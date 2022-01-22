Биткойн торговался ниже $34,2 тыс. впервые с июля 2021 года

Биткойн в ходе торговой сессии в субботу снижается до $34,161 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года.

По данным на 14:48 (GMT+4), курс биткойна находился на уровне $35,486 тыс. (-9,01%).