В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что конец пандемии коронавируса может скоро наступить, после омикрон-штамма. Об этом он сказал в интервью AFP, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

«Вполне вероятно, что регион приближается к окончанию пандемии», — сказал он, добавив, что после омикрона может наступить затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации, перенесенной инфекции, скажется также сезонность.

При этом представитель ВОЗ призвал к осторожности, поскольку это не значит, что вирус перейдет в эндемическую фазу, которая характерна для определенной местности.

«Эндемический означает , что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял», — отметил представитель организации.