Боб Дилан продал Sony весь каталог записанной им музыки

Американский певец Боб Дилан в июле прошлого года продал весь каталог записанной им музыки японской корпорации Sony. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Sony Music Entertainment сегодня [в понедельник] объявила о полном приобретении всего каталога записанной музыки Боба Дилана, а также права на несколько новых релизов в будущем", - говорится в сообщении.

По информации журнала Variety, стоимость сделки составила от $150 до $200 млн.