Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 350 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 350 млн, а количество летальных исходов - 5,6 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 22:54 (GMT+4) в ВОЗ поступили сведения о 352 796 704 инфицированных и 5 600 434 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 158 785, летальных исходов - на 6 189.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 20 января, когда в течение 24 часов было выявлено 4 041 420 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн заразившихся была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 70 153 597. Далее следуют Индия (39 799 202), Бразилия (24 044 255), Франция (16 347 127) и Великобритания (15 953 689). Летальных исходов больше всего в США - 860 113, вторую строчку занимает Бразилия (623 097), третью - Индия (490 462). Далее следуют Россия (327 448) и Мексика (303 183).