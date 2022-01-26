Ученые связали развитие постковидного синдрома с особенностями микрофлоры пациентов

Китайские медики открыли свидетельства того, что вероятность развития различных форм постковидного синдрома заметно повышается, если в кишечнике бывшего носителя COVID-19 отсутствуют или присутствуют определенные виды бактерий микрофлоры. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Gut, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши наблюдения показали, что видовое разнообразие и богатство микрофлоры кишечника у носителей постковидного синдрома были в среднем заметно ниже, чем у людей, не испытывающих подобных проблем. Соответственно, модуляция микрофлоры в теории может ускорить восстановление пациентов и облегчить им жизнь", - пишут исследователи.

По текущим оценкам медиков, многие из перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или тяжелой форме страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в повышенной усталости, выпадении волос, одышке и обострении хронических заболеваний, что, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы.

Группа китайских медиков под руководством Инг Сяо, профессора Гонконгского университета, раскрыла связь между развитием постковидного синдрома и различными нарушениями в работе микрофлоры кишечника. Ученые совершили это открытие во время наблюдений за состоянием здоровья 100 пациентов, страдавших от последствий перенесенной инфекции на протяжении нескольких месяцев.

Медики периодически забирали пробы микрофлоры кишечника у участников эксперимента и отслеживали, как менялся ее видовой состав и разнообразие бактерий, а также сопоставляли эти изменения с тем, как улучшалось или ухудшалось самочувствие добровольцев. Параллельно профессор Инг Сяо и ее коллеги вели аналогичные наблюдения за микрофлорой 60 жителей Гонконга, не болевших COVID-19.

Микрофлора и иммунитет

Последующий анализ результатов этих замеров и наблюдений указал на то, что вероятность развития постковидного синдрома никак не зависела от тяжести инфекции, числа вирусных частиц и прочих особенностей течения болезни. При этом он значительно чаще возникал у тех добровольцев, чья микрофлора отличалась низким уровнем видового разнообразия и богатства.

Как объясняют исследователи, чем более выражены были нарушения в ее работе, тем чаще добровольцы страдали от выпадения волос, постоянной усталости, проблем с памятью и тревожных расстройств. Также ученые выделили несколько конкретных видов бактерий, чье отсутствие или присутствие в микрофлоре повышало вероятность развития постковидного синдрома или его конкретных проявлений.

К примеру, присутствие бактерий вида Ruminococcus gnavus и Bacteroides vulgatus повышало вероятность развития всех форм долгосрочных осложнений COVID-19, что было также характерно для людей, в чьей микрофлоре отсутствовали микробы видов Faecalibacterium prausnitzii и Blautia obeum.

Аналогичным образом присутствие нескольких видов стрептококка повышало шанс развития проблем с легкими, а отсутствие микробов Bifidobacterium pseudocatenulatum и Roseburia hominis повышало вероятность развития проблем иммунологического характера.

Все это, как считают ученые, свидетельствует о важной роли микрофлоры в развитии постковидного синдрома. Последующее изучение кишечных бактерий носителей "долгого COVID-19", как надеются профессор Инг Сяо и ее коллеги, позволит медикам понять, как можно подавить этот синдром или предотвратить его развитие.