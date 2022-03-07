Елизавета II провела первую встречу после выздоровления от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает People, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание сообщает, что встреча прошла в родовом Виндзорском замке, где она ранее лечилась от коронавирусного заболевания. Темы, которые Трюдо обсуждал с Елизаветой II не сообщаются.

Ранее Елизавета II провела встречу с членами королевской семьи.

Королева Великобритании отправилась в загородную резиденцию членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус. Она расположена в километре от Виндзорского замка, где Ее Величество находилась на самоизоляции.