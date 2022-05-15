Число погибших в результате стрельбы в Буффало достигло 10 (Обновлено)

10 человек погибли при стрельбе в супермаркете в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом CNN, начальник полиции города Джозеф Грамаглия.

"Огнестрельные ранения получили 13 человек, 10 из них погибли, в том числе четыре сотрудника супермаркета", - сказал он.

По данным полиции, задержан 18-летний белый мужчина, не проживавший в городе. "На нем был бронежилет и тактический шлем с видеокамерой, с помощью которой он вел прямую трансляцию", - добавил Грамаглия.

После расправы молодой человек вышел из супермаркета. Он угрожал покончить с собой, однако полицейским удалось уговорить его сдаться.

Руководитель отделения ФБР в Буффало Стивен Белонгия сообщил, что стрельба расследуется как преступление на почве ненависти. Предполагается, что стрелявший ранее изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, которое было размещено в соцсетях.

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По меньшей мере девять человек пострадали и двое погибли в результате стрельбы в супермаркете в городе Буффало, штат Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Когда полицейские прибыли на вызов, они обнаружили возле магазина на Джефферсон-стрит двух лежащих на земле людей, а внутри супермаркета других пострадавших. По информации источника, по меньшей мере одного человека доставили в больницу.

Статус подозреваемого не подтвержден, однако одного человека взяли под стражу, сообщает СМИ. Власти предупредили, чтобы жители держались подальше от места происшествия.