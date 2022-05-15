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Португалия арестовала недвижимость Абрамовича на €10 млн

В мире Материалы 15 мая 2022 08:13
Португалия арестовала недвижимость Абрамовича на €10 млн

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Власти Португалии заморозили имущество российского бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью €10 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает Publico.

По данным издания, речь идет о доме предпринимателя в Кинта-ду-Лаго в Алгарве на юге страны. Как пишет Publico, в феврале компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестхолдингу Абрамовича, пыталась продать этот дом гражданину Великобритании, однако банк Caixa Geral de Depositos сообщил о попытке продажи в полицию.

Недвижимость была заморожена с 25 марта по требованию португальского МИДа.

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